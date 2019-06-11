Жалобу на домашний арест Голунова рассмотрят в пятницу

Журналист Иван Голунов в Никулинском суде Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 14 июня рассмотрит апелляционную жалобу адвоката на решение суда о заключении под домашний арест корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Никулинского суда, которым в отношении Голунова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, назначено в Мосгорсуде на 14 июня в 11:00", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Никулинского суда Москвы.

Дело Ивана Голунова

Журналиста "Медузы" задержали в центре Москвы 6 июня, обвинив его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и оправил журналиста под домашний арест.

Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. Защита журналиста заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве нестыковок в его материалах.

Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Многие журналисты и общественные активисты поставили под сомнение версию полиции.