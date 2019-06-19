Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Они разместились у родственников в Ахтубинске

Фото: ТАСС, Максим Буданов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Астраханскую область из села Чемодановка, где 13 июня произошла массовая драка, перебрались несколько цыганских семей. Они разместились у родственников, сообщил "Интерфаксу" лидер местной цыганской общины, член конфессионального совета при губернаторе Григорий Кузменко.

Он уточнил, что это 46 человек: три старика, женщины и дети. Все они переселились в Ахтубинск. Обстановка в городе остается стабильной, отметил Кузменко. Планируют ли они вернуться в Чемодановку, он не знает.

17 июня в администрации Пензенской области заявили, что после конфликта из Чемодановки и соседних Лопаток выехали все проживавшие там цыгане, это около 650 человек. Губернатор региона Иван Белозерцев заверил, что переезжать их никто не заставлял. Он также подтвердил, что драка в селе началась с бытового конфликта цыган и коренного населения.

18 июня в администрации Волгоградской области назвали фейковой новость о массовом переселении в регион цыган из Чемодановки. По данным областного МВД, через регион транзитом проехал автобус с цыганами, которые ехали в Ахтубинск.

В драке в Чемодановке пострадали пять человек. Двоим из них потребовалась госпитализация, один умер в больнице 14 июня, второй остается в реанимации в тяжелом состоянии. По факту возбуждено уголовное дело, его расследуют в Главном следственном управлении Следственного комитета. После драки жители Чемодановки устроили акцию протеста и перекрывали федеральную трассу.