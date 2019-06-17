Жители Чемодановки после массовой драки пожаловались прокурору региона на дороги и нехватку лекарств

Ранее в администрации Пензенской области сообщили, что село покинули все проживавшие там цыгане

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова провела личный прием жителей села Чемодановки. К ней пришли 32 человека. Они пожаловались на проблемы с уличным освещением, плохое состояние автодорог, работу поликлиники, нехватку лекарств, неправомерные действия других жителей района и другие сельские проблемы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

13 июня в селе произошла массовая драка, пострадали пять человек, один из них умер в больнице. По данным местных СМИ, конфликт возник между местными жителями и цыганами.

На место выезжал губернатор Иван Белозерцев. 16 июня он обратил внимание, что в связи со случившемся в соцсетях массово распространяют фейковую информацию, и пообещал, что не позволит обманывать людей и "использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной карты".

По факту драки СК возбудил уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, и о покушении на убийство. На 15 июня в полицию доставили 174 человека по этому делу.

17 июня пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила, что из Чемодановки выехали все проживавшие в селе цыгане, около 650 человек.