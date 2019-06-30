Поиск

Военные Центрального округа переброшены в зону наводнения в Иркутской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Центральный военный округ (ЦВО) направил подразделения в зону наводнения в Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе округа.

"Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении", - сказал в воскресенье начальник пресс-службы ЦВО подполковник Сергей Шорин.

В РоссииКоличество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пятиКоличество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пятиЧитать подробнее

Он сообщил, что военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1,1 тыс. км в кратчайшие сроки.

От ЦВО задействованы около 50 военнослужащих: военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения. А также более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три ПТС-2 (плавающие транспортеры), которые будут использоваться для доставки спасателей, грузов, продовольствия по затопленным территориям и эвакуации населения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области в случае необходимости.

По данным на утро воскресенья в 53 населенных пунктах региона подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок.

Подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Из-за начавшегося снижения уровня рек Уда, Бирюса и Ия вода ушла из 25 поселений, в том числе из города Нижнеудинска, где было подтоплено более 1,3 тыс. домов. Остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 1 тыс. 717 домов, в которых проживает 4 тыс. 177 человек.

Иркутская область Минобороны

Новости по теме

Новости
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Матвиенко назвала возможным диалог России с Грузией после извинений Тбилиси

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 июня

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Росгидромет составил прогноз по паводкам в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Левченко оценил ущерб региону от паводка

Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти

Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти

Путин прилетел в Иркутскую область на совещание по наводнениям

Роспотребнадзор задержал в Москве высадку рейса из Грузии, выявляя людей с температурой

Роспотребнадзор задержал в Москве высадку рейса из Грузии, выявляя людей с температурой

Что произошло за день: суббота, 29 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');