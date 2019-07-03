Первые пострадавшие от паводка в Иркутской области получили по 10 тыс. рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Более 6,9 тысячи человек, пострадавших в результате паводка в Иркутской области, получили единовременную материальную помощь, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека. Общая сумма произведенных выплат составила 69,8 млн рублей.

"Сегодня планируется осуществить выплату 5,69 тыс. гражданам. Общее же количество пострадавших от паводка, которым будет сделана выплата, в четырех районах Иркутской области (Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский и Чунский) составляет 25 тыс. человек. Эта цифра предварительная", - говорится в сообщении.

В пострадавших муниципальных образованиях создано 48 комиссий по оценке ущерба, которые обследуют места проживания граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Компенсация за частичную утрату имущества составляет 50 тыс. рублей, за полную - 100 тыс. рублей. Первую документацию по расчету ущерба специалисты начали выдавать жителям 2 июля.

Как сообщалось, с 25 июля в шести районах региона: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, было подтоплено 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10 тыс. 133 дома, в которых проживают 32 тыс. 902 человека, в том числе 7 тыс. 852 ребенка.

По данным на утро среды остаются подтопленными 31 населенный пункт в трех районах: Тулунском, Чунском и Тайшетском, в том числе город Тулун.

В результате наводнения погибли 18 человек - их тела найдены. Судьба восьми человек неизвестна, их поиски продолжаются. Еще во вторник вечером пропавшими без вести значились 13 человек, однако пятерых удалось найти живыми.

В Иркутской области действует режим ЧС.