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Пострадавшим от паводка в Иркутской области предложили работу на алюминиевом заводе

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "РусАл Братский алюминиевый завод" (БрАЗ, "РусАл Братск") заявил о готовности принять на работу около 100 человек, проживающих в затопленных районах Иркутской области, сообщила мэрия Братска.

В настоящее время работники алюминиевого производства ликвидируют последствия паводка на территории Тайшетского района. Кроме этого, братский пивоваренный завод "Гелиос" в минувшие выходные в район ЧС отправил 22 тысячи литров воды. Сам Братск отправил в пострадавший Тулун более 35 тонн грузов гуманитарной помощи.

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Братск, второй по величине город в Иркутской области, ближе всех находится к пострадавшим от повадка районам.

По уточненным данным МЧС, с 25 июля в шести районах региона: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, было подтоплено 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10 тыс. 133 дома, в которых проживают 32 тыс. 902 человека, в том числе 7 тыс. 852 ребенка, и на 10 тыс. 210 приусадебных участков. Подтоплены также 49 социально значимых объектов - фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады.

По данным на утро среды остаются подтопленными 31 населенный пункт в трех районах: Тулунском, Чунском и Тайшетском, в том числе город Тулун. Вода остается в 3 тыс. 426 домах, в которых проживает 8 тыс. 178 человек.

Иркутская область

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