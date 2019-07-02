Россия не уведомляла Норвегию о взрыве газа на глубоководном аппарате

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU -Россия не уведомляла Норвегию о "взрыве газа" на глубоководном аппарате, заявили в Минобороны РФ.

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", - сообщили в Минобороны.

Так в российском военном ведомстве опровергли информацию СМИ о якобы имевшем место уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате".

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота (ВМФ) погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны. Расследование причин случившегося проводит главнокомандующий Военно-морским флотом.