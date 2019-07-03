Минобороны пообещало в ближайшее время назвать имена погибших в Североморске моряков

Цветы у подводной лодки-музея "К-21" в Североморске в память о 14 моряках-подводниках, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны пообещало в ближайшее время назвать имена 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Пока же ведомство сообщает лишь, что среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

О ЧП, произошедшем около Североморска 1 июля, стало известно во вторник. Пока Минобороны официально назвало имя лишь одного моряка, находившегося на борту во время возникновения пожара - это капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, который спас гражданского специалиста, находившегося в тот момент на аппарате. Судя по всему, он погиб вместе с 13 другими моряками.

Еще четырех подводников удалось спасти.