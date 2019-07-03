Шойгу потребовал вернуть в строй горевший подводный аппарат в кратчайшие сроки

Что случилось на этом объекте, останется засекреченным

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу осмотрел глубоководный аппарат, в котором из-за пожара погибли 14 офицеров, и поручил как можно скорее его восстановить и вернуть в строй.

Такую задачу он поставил перед командованием Северного флота.

В ходе рабочей поездки в Североморск, где сейчас находится пострадавший аппарат, министр провел отдельное совещание с представителями предприятия-разработчика, добавили в Минобороны.

2 июля военное ведомство сообщило, что днем ранее в Баренцевом море произошел пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения морского дна и придонного пространство. Это произошло, когда аппарат выполнял задание в интересах ВМФ. В результате погибли 14 моряков. Как отмечал президент Владимир Путин, среди погибших семь капитанов первого ранга и два Героя России. Шойгу сообщил, что несколько человек, находившихся в этом аппарате, выжили. Военный эксперт Константин Сивков уточнил, что выживших четверо.

Пострадавший аппарат сейчас находится в Североморске, на главной базе Северного флота.



Что это за аппарат, как он называется и из-за чего случился пожар, военные не раскрывают. Как объяснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информация о нем засекречена и не будет раскрыта. Имен погибших Минобороны также не называет. 2 июля Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал на своем сайте список имен погибших, без фамилий, сообщая о предстоящей литии.