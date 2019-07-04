Минэнерго насчитало около 8 тыс. человек без света в Иркутской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Число жителей Иркутской области, оставшихся без электроэнергии из-за паводка, по данным на начало четверга, составляет 7,9 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 15 населенных пунктах Нижнеудинского, Чунского, Тулунского и Тайшетского районов - около 7,9 тыс. человек, социально значимые объекты - 26 единиц. Мощность отключенных потребителей - 10,9 МВт", - говорится в сообщении.

Больше всего отключенных от света потребителей сейчас находится в Тулуне - 6,4 тыс. человек

Ранее сообщалось, что, по данным на среду, электроэнергии не было у 8,7 тыс. человек. Таким образом, за сутки число жителей Иркутской области, лишенных света, из-за паводка, снизилось на 10%.

К восстановлению энергосетей привлечены 21 бригада специалистов "Облкоммунэнерго" и "Иркутской электросетевой компании".

Как сообщалось, с 25 июля в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона было подтоплено 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10 тыс. 133 дома, в которых проживают 32 тыс. 902 человека, в том числе 7 тыс. 852 ребенка.

В среду президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 29 млрд рублей.