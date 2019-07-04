Склад с продуктами затонул в Тулуне

Власти намерены их утилизировать во избежание загрязнения

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Склад с 20 тоннами продовольствия затонул во время наводнения в Тулуне, власти обещают владельцу утилизировать испорченные продукты, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс", находящийся в городе.

В настоящее время от склада, откуда уже ушла вода, идет сильных запах от испорченных продуктов, который распространятся на весь город. Владелец склада не может самостоятельно вывезти и уничтожить продукты.

Как уточнил агентству владелец склада, там хранилось более 10 тонн рыбы и куриных окорочков, более 10 тонн мясных изделий и полуфабрикатов, 200 коробок яиц.

"Испорченная продукция со склада будет вывезена и утилизирована сотрудниками ветеринарной службы для предотвращения возможного загрязнения", - пояснил журналистам председатель областного правительства Руслан Болотов.

Ранее сообщалось, что 28 июня в Тулуне произошел прорыв защитной дамбы, когда уровень реки Ии поднялся до исторического максимума - 1387 см. Было затоплено 887 домов, в которых проживает 1771 человек, из них 251 ребенок. В настоящее время уровень реки падает.

В свою очередь, как сообщает Главное управление МЧС по региону, специалисты откачали в Тулуне 15 тыс. литров воды с 36 подворий и одного многоквартирного дома, проведена расчистка 280 метров проезжей части, 19 улиц и одного моста. В среду власти организовали в Тулуне региональный склад для хранения и выдачи гуманитарной помощи.

Как сообщалось, с 25 июля в регионе было подтоплено 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10133 дома, в которых проживают 32902 человека, в том числе 7852 ребенка.

По данным на утро четверга, 16 населенных пунктов в 2 районах Иркутской области все еще являются подтопленными. Вода остается в 2,7 тыс. домах, где проживают 6,3 тыс. жителей.