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Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова
Журналист Иван Голунов
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд не стал отменять постановление суда первой инстанции об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения журналисту "Медузы" Ивану Голунову в связи с "отсутствием предмета обжалования".

"Избранная в отношении Голунова мера пресечения в виде домашнего ареста отменена в связи с прекращением уголовного преследования в отношении него и, таким образом, на момент апелляционного рассмотрения отсутствует предмет обжалования", - говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда, с которым ознакомился "Интерфакс".

Мосгорсуд 14 июня прекратил производство по жалобе адвокатов на постановление Никулинского суда Москвы, отправившего Голунова под домашний арест. На заседании прокурор просил снять жалобу защиты с рассмотрения, поскольку уголовное преследование журналиста прекращено, домашний арест отменен, так что более "не имеется предмета судебного контроля".

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В свою очередь защита Голунова, говорится в решении Мосгорсуда, просила постановление суда отменить. Защитники обращали внимание на то, что следствие не предоставило, а суд не исследовал доказательства того, что Голунов может скрыться от следствия, продолжить преступную деятельность, угрожать участникам процесса, уничтожить доказательства или как-то иначе помешать производству по делу.

После заседания Мосгорсуда Голунов заявил, что будет добиваться отмены постановления Никулинского суда, "чтобы впредь судебная система более ответственно относилась к вынесению решений по подобным статьям".

Задержание Голунова

Сотрудник базирующейся в Латвии "Медузы" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в центре Москвы. Полиция тогда заявила, что при досмотре и при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на их незаконный сбыт в крупном размере, после чего Никулинский суд отправил его под домашний арест.

На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Иван Голунов вышел на свободу

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Иван Голунов

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