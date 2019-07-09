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Кудрин раскритиковал Госдуму за некачественную подготовку законопроектов

В 75% случаев депутаты пишут, что их поправки не потребуют дополнительных расходов из бюджета

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Депутатам Госдумы нужно тщательней и с подробными расчетами делать финансовые обоснования законопроектов, которые они готовят, считают в Счетной палате. Глава ведомства Алексей Кудрин призвал возлагать бОльшую ответственность за некачественную подготовку поправок. Он заявил об этом в Думе, где представил отчет о работе контрольного органа за 2018 год.

По словам Кудрина, проработанного финансово-экономического обоснования нет у 95% законопроектов, которые выдвигают депутаты. Аудиторы пришли к этому выводу, проверив 1188 законодательных нормативных актов.

В 75% случаев к законопроекту прилагается обоснование из двух строчек о том, что его реализация не потребует дополнительных затрат из бюджета. Еще в 20% случаев финансово-экономическое обоснования приводится без подробных расчетов. Только 5% законопроектов имеют серьезные обоснования, отметил Кудрин.

По его словам, часто только ко второму чтению поправок выясняется, какие реальные расходы они несут.

Алексей Кудрин Счетная палата Госдума

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