Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин в пятницу приедет Иркутскую область, чтобы проверить, как идет ликвидация последствий наводнения, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

Президент осмотрит затопленные районы и пункты размещения пострадавших, а также проведет совещание с членами местного правительства и главами ведомств.

Рекордный паводок подтопил больше ста населенных пунктов в Иркутской области; больше всего пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

29 июня, когда наводнение началось, Путин уже приезжал в Иркутскую область по пути с саммита G20 в Японии.