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На начальника отдела полиции в Волгограде завели дело из-за гибели людей на Волге

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - На начальника отделения полиции речного порта Волгограда завели уголовное дело о халатности в связи с гибелью людей при столкновении катамарана и баржи на Волге в 2018 году; об этом сообщает местное управление СК на транспорте.

По версии следствия, полицейский знал о том, что катамаран, врезавшийся в баржу, не был зарегистрирован в установленном порядке, а у управлявшего им Дмитрия Хахалева нет навыков судовождения и соответствующих документов, но закрыл на это глаза.

11 июня 2018 года Хахалев - бывший глава Калачевского района Волгоградской области - вышел на катамаране на Волгу. При этом он был пьян, а судно - перегружено. Катамаран столкнулся с баржей и затонул. Погибли 11 человек, включая самого Хахалева.

Фигурантом уголовного дела ранее уже стал владелец лодочной станции, откуда вышел катамаран.

Волгоград

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