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Экс-полицейский получил условный срок по делу о гибели 11 человек в крушении на Волге

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Суд назначил условный срок бывшему начальнику линейного отдела полиции в речном порту Волгограда по делу о гибели 11 человек при столкновении катамарана и баржи на Волге в июне 2018 года. Как сообщает сайт СК, подсудимый признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно.

Суд установил, что в июне 2018 года полицейский, находясь при исполнении обязанностей в порту, не пресек выход на воду катамарана "Елань 12", хотя знал, что у владельца судна нет разрешения на управление, нет навыков судовождения и его судно не зарегистрировано. По версии следствия, они с судовладельцем были приятелями.

Катамаран вышел на воду и столкнулся с буксиром "Капитан Вечеркин". Погибли 11 человек, еще пятерых спасли. Следствие установило, что катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, который вышел на реку пьяным. Он оказался в числе погибших.

Следствие также посчитало виновным в трагедии Леонида Жданова – владельца лодочной станции ООО "Пристань", откуда вышел катамаран. Ему вменялось оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В июне 2020 года суд оправдал Жданова и post mortem признал виновным Хахалева. В феврале 2021 года по три года колонии получили два сотрудника госинспекции по маломерным судам за то, что разрешили работу "Пристани", несмотря на нарушения. Летом 2021 года Жданова снова судили, и он получил четыре года условно.

Волгоград СКР Волга Елань 12 Капитан Вечеркин Дмитрий Хахалев

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