Суд отказался освободить из-под ареста бывшую жену Цеповяза

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд в пятницу оставил под арестом бывшую жену члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза - Наталью Стришнюю, обвиняемую в вымогательстве.

То же решение принято в отношении ее брата - Ивана Стришнего, обвиняемого по той же статье.

Стришнюю и ее брата задержали 29 июня, обвинив в вымогательстве 70 млн рублей в 2010 году.

Бывший муж Стришней - Вячеслав Цеповяз - отбывает длительный срок в колонии строгого режима за преступления, совершенные в составе "банды Цапка" в станице Кущевская.

В январе суд взыскал с осужденного в пользу бывшей жены больше 4 млн рублей в рамках бракоразводного процесса.