Суд 29 июля начнет рассматривать дело об изнасиловании в полиции Уфы

Ранее все обвиняемые и потерпевшая были уволены из полиции

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Кировский суд Уфы 29 июля начнет рассматривать по существу дело об изнасиловании в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Рустам Ибрагимов.

22 июля в суде в закрытом режиме прошли предварительные слушания по этому делу. Обвиняемым продлили срок домашнего ареста до 2 января 2020 года и назначили дату начала рассмотрения дела по существу, рассказал адвокат. Судью просили допустить к процессу общественного защитника, но он отказал, поскольку против этого возражал прокурор.

По делу проходят быший начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Их обвиняют в групповом изнасиловании 23-летней женщины-дознавателя. Им вменяют две уголовные статьи - изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемых задержали 31 октября 2018 года, с начала ноября до конца апреля они были в СИЗО, затем их перевели под домашний арест. Из полиции их уволили. Уволили также потерпевшую и еще одну девушку-дознавателя, сообщал источник "Интерфакса": проверка установила, что они пили спиртное на работе.