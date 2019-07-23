СКР сообщил о задержании двух фигурантов дела о пожаре в детском лагере

Следователи также проверят чиновников, которые должны были следить за безопасностью детей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - По уголовному делу о пожаре в детском палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае следователи задержали двух подозреваемых. Это директор лагеря Максим Кузнецов и учредитель компании ООО "Экстрим Сервис", которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Дело возбудили еще вечером 22 июля по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, и о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемых допрашивают, после следственных действий их поместят в изолятор временного содержания. Какую меру пресечения для них попросят, в СК пока не уточнили.

Пожар в лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. В лагере было около 200 детей, сообщалось, что из 26 палаток сгорела 21. В результате погибли четыре ребенка: одну девочку нашли погибшей на месте, еще три умерли в больнице.

СК пообещал проверить чиновников контрольно-надзорных органов, которые были обязаны следить за безопасностью детей в лагере на предмет халатности.