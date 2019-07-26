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Суды Петербурга приняли 360 исков по нарушениям на муниципальных выборах

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Суды в Петербурге приняли 360 исковых заявлений по нарушениям на муниципальных выборах.

Как отмечает объединенная пресс-служба городских судов, 77 исков из 360 поступили в пятницу. Районные и мировые суды рассмотрели 256 заявлений и материалов. В большинстве из них оспариваются отказы избиркомов муниципальных образований (ИКМО) в регистрации кандидатов.

Как сообщается, часто члены ИКМО теряют принятые документы, а также просто отказываются принимать документы и закрывают помещения комиссий.

В пресс-службе добавили, что судьи легко прочитали и подтвердили подписи в поддержку кандидатов, которые вызвали сомнения у членов ИКМО. Отмечается, что никаких исправлений в подписях не было.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге назначены на 8 сентября.

Петербург

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