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Тульские пасечники получат компенсации из-за массовой гибели пчел

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Власти Тульской области приняли решили выделить компенсации пчеловодам, которые столкнулись с массовой гибелью пчел, сообщил глава региона Алексей Дюмин во время приема граждан во вторник.

По его словам, массовая гибель пчел произошла в нескольких российских регионах, в том числе и в ряде районов Тульской области. Правительство региона получило более 100 обращений от пчеловодов, которые утверждают, что пчелы гибнут из-за обработки полей пестицидами, и просят о помощи.

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По словам зампредседателя правительства - министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, все случаи гибели пчел зафиксированы комитетом ветеринарии и подтверждены. На сельхозпредприятиях проходят проверки на предмет соблюдения правил применения пестицидов, и некоторые их них уже привлечены к административной ответственности.

Он отметил, что финансовую поддержку пчеловодам окажут из областного бюджета, выплаты они получат в этом году.

В числе прочих мер по поддержке пчеловодства в регионе власти собираются усилить ответственность за нарушения правил применения пестицидов и ядохимикатов. "Важно не только сделать выводы из ситуации, но и принять все меры для того, чтобы подобное не повторилось", - сказал глава области.

Массовую гибель пчел отмечают в регионах Поволжья и Центральной России: Башкирии, Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Ульяновской, Курской и Тульской областях. Минсельхоз РФ сообщал, что органам управления аграрно-промышленным комплексом регионов выдали рекомендации по предотвращению гибели пчел.

Тульская область

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