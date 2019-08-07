Саперы начали обследовать Каменку после взрывов на арсенале под Ачинском

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Саперы начали проверять и очищать деревню Каменка, находящуюся в непосредственной близости от сгоревшего склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщило Минобороны РФ в среду.

В поселке работают более 100 специалистов Международного противоминного центра и инженерных подразделений Центрального военного округа. Кроме них, задействованы специалисты инженерных войск. Используются специальные бронированные инженерные машины разграждения.

Ранее Минобороны РФ и краевые власти создали комиссию для оценки ущерба от пожара на складе под Ачинском.

Пожар на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Ачинском районе начался 5 августа около 13:00 по Москве, из-за огня снаряды начали взрываться. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от горящего арсенала эвакуировали около 16 тысяч человек. На территории Ачинского, Назаровского районов и города Ачинска был введен режим ЧС. Его отменили к вечеру вторника, после того как прекратилась детонация и стало известно о ликвидации пожара.

В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, восемь получили ранения.