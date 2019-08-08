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Погибшие в ДТП под Новороссийском опознаны

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Трое погибших в ДТП с участием внедорожника и автобуса под Новороссийском опознаны – все они живут в Челябинске, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте аварии.

Собеседник агентства отметил, что среди пострадавших в ДТП есть жители других регионов России: Краснодарского края, Московской области и Удмуртии – сведения о всех пострадавших пока не установлены.

Количество пострадавших, госпитализированных в результате аварии под Новороссийском, достигло 41 человека, из них – 12 детей, сообщили в оперативном штабе на месте аварии.

Ранее Минздрав Краснодарского края сообщал о 31 госпитализированном после аварии с автобусом под Новороссийском, а МЧС – о 28.

Все трое погибших были пассажирами внедорожника.

Краснодарский край

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