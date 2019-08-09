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В красноярской Каменке, пострадавшей от взрывов на арсенале, начался пожар

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Несколько пожарных расчетов выехали на сообщение о пожаре в деревне Каменка под Ачинском, пострадавшей от взрывов на складе боеприпасов, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

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В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, это "обычный, рядовой пожар", пожарные находятся в пути, подробностей пока нет.

Пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории склада воинской части рядом с деревней Каменка на западе Красноярского края. В результате погиб один человек, пострадали 13, их них четверо остаются в больнице.

Из населенных пунктов в радиусе 15 км от места взрывов эвакуировались более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска был введен режим ЧС, который уже отменили.

Красноярский край Ачинск Каменка

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