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До 32 увеличилось число пострадавших при взрывах на арсенале под Ачинском

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Общее количество пострадавших во время двух ЧП со взрывами на складе боеприпасов в Красноярском крае составило, по уточненным данным, 32 человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным министерства, в результате первой волны взрывов один человек погиб на месте, пострадали 14 человек, из них шесть были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Один пострадавший был переведен в краевую офтальмологическую больницу, двое - в военный госпиталь. Из трех госпитализированных в Ачинскую районную больницу до сих пор не выписали только одного пациента.

После второй серии взрывов к врачам обратились 18 человек, из которых семеро были госпитализированы. Двое из них были переведены в военный госпиталь, двое - доставлены санавиацией в краевую больницу, где после обследования их отпустили на амбулаторное лечение. Еще трое пациентов остались на лечении в Ачинске, из них один также отпущен под амбулаторное наблюдение.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

В свою очередь заместитель главного врача Ачинской межрайонной больницы Шухрат Тонготоров сообщил, что сейчас в медучреждении находятся трое пострадавших во время взрывов 9 августа и один пострадавший 5 августа - от первой серии взрывов. Последнего, у которого произошел отрыв бицепса, собираются вскоре прооперировать. В больнице добавили, у всех этих пациентов состояние стабильное, угрозы их жизни нет.

В первый раз пожар и взрывы на военном складе в Ачинском районе произошли 5 августа, огонь потушили на следующий день. Новая серия взрывов началась вечером 9 августа, пожар также потушили.

Красноярский край Ачинск Каменка

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