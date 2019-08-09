Арестован водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Новороссийском

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Приморский суд Новороссийска в пятницу заключил под стражу 41-летнего водителя экскурсионного автобуса, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибла женщина и двое детей, сообщили "Интерфаксу" в аппарате суда.

По данным следствия, вечером 7 августа он вез пассажиров из Новороссийска в Анапу на экскурсионном автобусе, принадлежащем санаторию "Эллада". Как считают в СК, водитель автобуса превысил допустимую скорость и не уступил дорогу внедорожнику Volkswagen Touareg, имевшему преимущество. После столкновения автобус и автомобиль вылетели с обрыва.

В результате ДТП три пассажира Volkswagen - женщина и двое детей - погибли на месте. Всего, по предварительным данным, в аварии пострадали 44 человека.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что водитель перед поездкой прошел предрейсовый осмотр в санатории "Эллада" и чувствовал себя нормально. После ДТП алкоголя в его крови не обнаружили.