Прокуратура выявляла нарушения у перевозчика, чей автобус попал в ДТП в Перми

Нарушения касались техники безопасности и технического состояния автопарка

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Органы прокуратуры в прошлом году выявили ряд нарушений у перевозчика, чей автобус въехал в бетонное ограждение в Перми, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевой прокуратуры в субботу.

"В прошлом году мы проверяли этого перевозчика, по результатам проверки были выявлены нарушения. В частности, были выявлены нарушения по технике безопасности, по техсостоянию автопарка в целом", - отмели в пресс-службе.

Однако, по словам собеседника, перевозчик постарался устранить эти нарушения.

В связи с происшествием прокуратура намерена вновь проверить организацию на соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также выяснить соответствие технического состояния автобусного парка нормативам.

Как сообщалось, пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение здания в Перми вечером в субботу. В результате аварии погиб один человек. По последним данным, еще 32 человека, из них 10 детей, получили различные травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

По предварительной информации, дорожную аварию могла спровоцировать неисправность автобуса, из-за которой водитель не справился с управлением. В момент аварии в автобусе находились не менее 50 пассажиров.

Глава Перми поручил отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания проверки.