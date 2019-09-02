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Сенатор Клишас выступил за деанонимизацию пользователей интернета

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Широкие возможности по обеспечению полной анонимности приносят интернет-сфере и обществу больше вреда, чем пользы, они способствуют росту сетевой преступности, в том числе облегчают подготовку и проведение несогласованных уличных акций, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В своем блоге он призвал государство принять меры по идентификации пользователей.

По мнению сенатора, саморегулирование на уровне сетевого сообщества не позволяет гарантировать приемлемый уровень пользователей сети от противоправных действий. "В связи с этим принятие необходимых мер должно осуществляться государством, основной целью деятельности которого в рамках организации регулирования информационной сферы будет являться поиск сбалансированного подхода между свободой Интернет-пространства с одной стороны и созданием эффективных механизмов противодействия нарушению прав пользователей сети с другой", - пишет он.

Рост противоправных действий, которые совершаются в интернете, он связал и с постоянным ростом интернет-аудитории и с развитием технологий по защите анонимности.

Среди таких преступлений Клишас назвал мошенничество, торговлю запрещенными товарами, распространение запрещенной информации, террористическую деятельность, пропаганду суицидов и убийств среди подростков, кибербуллинг - как подростков, так и взрослых пользователей по политическими мотивам.

"Не может не вызывать опасений и активное использование социальных сетей и мессенджеров при подготовке и проведении несанкционированных публичных мероприятий. И Россия в данном случае не является исключением. Потенциальные нарушители правопорядка используют подобные способы взаимодействия как для призывов к участию в таких мероприятиях, так и для распространения конкретных планов действий. Более того, предполагающаяся безнаказанность в условиях анонимности позволяет открыто призывать к совершению актов насилия в отношении представителей правоохранительных органов, обеспечивающих поддержание общественного порядка", - отметил сенатор.

23 июля Клишас и три других сенатора внесли в Госдуму законопроект об обязательной идентификации российских пользователей электронной почти. По их мнению, такой закон позволит бороться с рассылкой ложных сообщений о минировании и готовящихся теракта. Обязанность по идентификации пользователей они предложили возложить на организаторов сервиса электронной почты, им они предложили запретить обслуживать неидентифицированных клиентов.

Андрей Клишас интернет

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