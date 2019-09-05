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Николай Ляскин оштрафован на 20 тысяч рублей за акцию 31 августа

Николай Ляскин оштрафован на 20 тысяч рублей за акцию 31 августа
Сотрудник ФБК Николай Ляскин
Фото: Reuters

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы оштрафовал эксперта Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина на 20 тысяч рублей, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Суд счел его виновным в нарушении установленного порядка проведения митинга (ч.5 ст.20.2 КоАП) в связи с несогласованной акцией 31 августа на Бульварном кольце. Акция проходила в поддержку политзаключенных, задержанных после других акций за честные выборы в Мосгордуму.

По оценкам полиции, в акции участвовали 750 человек, она прошла без задержаний. Однако по ее завершении полиция возбудила административное дело о нарушении порядка проведения публичного мероприятия и в последующие дни в связи с этой прогулкой были задержаны Ляскин, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь и Александр Соловьев, лидер незарегистрированной Либертарианской партии Сергей Бойко, активист Марк Гальперин и журналист и муниципальный депутат Илья Азар,

Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы участвовать в этой акции, Соловьеву назначили 20 суток ареста, Гальперину - 30 суток.

Николай Ляскин ФБК Мещанский суд Мосгордума

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