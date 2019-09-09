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Беглов сохранил лидерство на выборах главы Петербурга после подсчета 20% голосов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает лидировать на выборах главы города после обработки 20,62% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, в настоящее время Беглов набирает 64,86% голосов.

Второй идет Надежда Тихонова из "Справедливой России" (16,86%), третьим - Михаил Амосов, выдвигающийся от "Гражданской платформы" (15,63%).

По первым данным обработки протоколов Беглов лидировал с 83,61% голосов. Затем его преимущество уменьшилось до 68,70%.

8 сентября, в Единый день голосования в России, петербуржцы выбирали губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.

Александр Беглов Санкт-Петербург

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