Беглов продолжил лидировать на выборах главы Петербурга после подсчета 50% голосов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает лидировать на выборах главы города после обработки 50,69% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, в настоящее время Беглов набирает 64,53%.

Второй по-прежнему идет Надежда Тихонова из "Справедливой России" - 16,99%, третьим - Михаил Амосов, выдвигающийся от "Гражданской платформы", с 15,82%.

После обработки первых протоколов Беглов лидировал с 83,61% голосов. Затем его преимущество уменьшилось до 68,70%, а после подсчета 20% голосов он набирал 64,86%.

8 сентября, в Единый день голосования в России, петербуржцы выбирали губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.