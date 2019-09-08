Преимущество Беглова на выборах главы Петербурга уменьшилось после обработки 3,5% голосов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города с результатом в 68,70% голосов по итогам обработки 3,51% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

При этом, по первым данным обработки протоколов, на выборах губернатора Петербурга Беглов лидировал с 83,61% голосов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", разрыв между вторым и третьим местом сейчас минимальный. Так, кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова набирает 14,42%, выдвиженец от "Гражданской платформы" Михаил Амосов - 14,26%.

В воскресенье, в Единый день голосования в России, петербуржцы выбирали губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.