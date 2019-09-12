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Замминистра МИД РФ Карасин назначен сенатором от Сахалинской области

Замминистра МИД РФ Карасин назначен сенатором от Сахалинской области
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назначен представителем Сахалинской области в Совете Федерации, соответствующее распоряжение подписал Валерий Лимаренко, вступивший в должность губернатора региона в четверг.

После церемонии вступления в должность и подписания распоряжения Карасин поблагодарил главу региона за оказанное доверие и заявил, что считает свое назначение "наказом от жителей Сахалинской области".

"Сделаю все, чтобы Сахалин и Курилы стали мощной визитной карточкой всей России", - пообещал Карасин.

Предыдущий представитель Сахалинской области в Совфеде Дмитрий Мезенцев, который занимал этот пост с 2015 года, был назначен 1 мая 2019 года чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь. Мезенцев сменил на этом посту Михаила Бабича, которого белорусский МИД неоднократно критиковал за его поведение и высказывания.

Сахалинская область Григорий Карасин Валерий Лимаренко

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