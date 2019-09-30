Число арестованных северокорейских моряков в Находке достигло десяти

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Находкинский городской суд арестовал на два месяца четырех северокорейских рыбаков, которых задержали за нападение на российских пограничников, сообщил представитель суда. Ранее 30 сентября были арестованы еще шестеро.

Они проходят по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) 17 сентября. По данным следствия, в этот день пограничники обнаружили в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне России рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые вели браконьерский промысел. При задержании они оказали активное сопротивление. Четверо российских пограничников и шесть граждан КНДР получили ранения. Один из раненых корейцев умер в больнице.

В Погрануправлении ФСБ Приморья ранее сообщали, что всего задержаны 262 подозреваемых в браконьерстве. У них изъяли запрещенные орудия лова и около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара.