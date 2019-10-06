Протоиерей Смирнов призвал учить детей церковнославянскому языку вместо английского

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов предложил обучать детей церковнославянскому языку вместо в английского.

Глава патриаршей комиссии в эфире телекомпании "Союз" выразил несогласие с родителями, у которых "ребеночек не успел родиться - уже английскому учат". По мнению священника, "надо сначала церковнославянскому, потом, может быть, греческому (мы от греков восприняли нашу веру), это же тоже очень важно".

"А так, конечно, стоит (на богослужении - ИФ) как столица Камбоджи и ничего не понимает", - сказал отец Димитрий.

Тем, кто предлагает Церкви перейти на современный язык, он предложил взять газетную бумагу, на ней написать "1000 рублей" и идти в магазин, добавив, что там все-таки захотят получить настоящую купюру. "Так вот, это (церковнославянский - ИФ) настоящий, а современный язык - это ненастоящий, там половина аглицизмов - все же щеголяют... Вместо коробки для еды "фудбокс" говорят в самолете. "Все ли получили фудбоксы?" Привет, я что, в Америку лечу?" - отметил священник.

Смирнов также высказался против перевода богослужений на русский язык. "Даже (президент Украины Владимир) Зеленский через пень-колоду, но говорит по-английски. И еще за полгода выучил украинский. А церковнославянский язык - это вообще основа русского языка, там надо выучить два десятка слов", - сказал он.

По его словам, любое дело требует специальной подготовки - вождение автомобиля, учеба на мехмате и так далее. "Просто палец о палец человек не хочет ударить, а мы должны для него весь двухтысячелетний строй церкви переиначить. А может, и иконы писать на световых коробах, а может, вместо крестов звездочки, они более понятны, мы привыкли: "кремлевские звезды над нами горят..."? И храмы делать в виде амбаров, потому что сколько наших храмов - десятки тысяч - использовали как амбары для зерна? Давайте амбаров настроим - вот будет красота!" - сказал священник.

Он заявил, что не хочет подстраиваться под ленивых людей. "Русский язык - язык газет, язык телевидения - это меня совсем не устраивает, а церковнославянский, как один мудрый батюшка сказал, на нем не написано ни одной плохой книги", - отметил отец Димитрий.