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Подростки осквернили воинский мемориал на Ставрополье

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Полицейские установили личности подростков, которые осквернили мемориал Огонь Вечной Славы в городе Изобильный Ставропольского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В четверг в соцсетях распространили видеозапись с камер уличного видеонаблюдения, на которой видно, как два подростка ходят по мемориалу. Один из них помочился на пламя и когда оно потухло, подростки ушли.

В сообщении отмечается, что школьников доставили в отдел полиции и провели профилактическую беседу. В отношении их родителей составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)".

Материал проверки по факту осквернения памятника сейчас находится в подразделении по делам несовершеннолетних. После проверки будет рассматриваться вопрос о постановке подростков на профилактический учет в ОВД.

Мемориал Огонь Вечной Славы установили в Изобильном на месте братской могилы в 1959 году.

Ставропольский край

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