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Власти Башкирии узнают причину "регулярных инцидентов" на химзаводе "Полиэф"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Руководство Башкирии обсудит с топ-менеджементом и акционерами завода "Полиэф" "регулярные инциденты" на предприятии, пообещал в фейсбуке глава республики Радий Хабиров.

Также он пообещал поставить вопрос о компенсациях и о мерах дополнительной экологической безопасности, которые ждут от предприятия.

9 октября на заводе произошла утечка 8 тонн отходов из 20-тонного резервуара, у которого частично обвалилась бетонная стена. Сообщалось, что никто не пострадал и что в ближайших водоемах вода остается в пределах нормы. Пролившаяся жидкость содержит вещества, напоминающие по составу бытовой уксус, сообщили на предприятии. Расследующая инцидент комиссия допустила, что причиной утечки могли стать конструктивные особенности резервуара.

В конце июля сообщалось о массовой гибели рыбы в реке Изяк в Благовещенском районе Башкирии, куда попали стоки с "Полиэфа". На заводе причиной случившегося назвали пуско-наладочные работы на заводе и дожди.

"Полиэф" - единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит "СИБУРу", выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат - сырье для производства пищевой упаковки.

Полиэф Сибур Благовещенск Уфа Башкирия Радий Хабиров

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