Скворцова не давала указаний не брать на работу увольняющихся из Центра Блохина

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Вероника Скворцова заверила, что ее ведомство не издавало распоряжения не брать на работу врачей, которые уволились из НМИЦ имени Блохина из-за конфликта. Решения о приеме людей на работу принимают руководители учреждений, отметила она.

"Указок, насколько мне известно, уж от Минздрава точно не было. Брать или не брать работников с учетом их профессиональных, моральных и нравственных качеств - решать руководителю", - сказала министр.

Ранее увольняющиеся из НИИ детской онкологии и гематологии в НМИЦ имени Блохина заявили, что узнали о существовании такого приказа. В частности, уволившийся замдиректора НИИ Максим Рыков сказал Daily Storm, что о такой "настоятельной просьбе" он услышал от врачей из других московских учреждений. О трудностях с устройством уволившихся на новую работу изданию сообщил и пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Иван Коновалов.

В руководстве НМИЦ эту информацию отрицают.

30 сентября Рыков, еще один замдиректора института Георгий Менткевич и еще два врача записали видеообращение с требованием уволить нового директора Светлану Варфоломееву. Они ее обвинили в непрозрачном начислении зарплат, в давлении на сотрудников, которые стали получать требования уволиться, а также вменили ей антисанитарию в палатах.

После этого Минздрав направил в институт комиссию из сотрудников министерства и ряда онкологических больниц. Проверяющие 10 октября заявили, что "атмосферы страха" в институте не заметили, что большинство опрошенных сотрудников новым директором довольны и что в институте были серьезные нарушения, связанные с применением неодобренных протоколов лечения. Также члены комиссии отметили, что Менткевич сам хотел стать директором.

Увольняющиеся врачи заявили, что в комиссию вошли чиновники, причастные к назначению Варфоломеевой.