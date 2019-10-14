Участник "Декоммунизации" после допроса остался свидетелем по "делу 27 июля"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Участника "Декоммунизации" Дэнни Кулинича отпустили из Следственного комитета после допроса по "делу 27 июля" о массовых беспорядках в Москвы, сообщил его адвокат Анри Цискаришвили. Он стал свидетелем по этому делу, уточнил информированный источник "Интерфакса".

Ранее в "Правозащите Открытки" сообщили, что утром у Кулинича провели обыск по этому делу, а затем его задержали и повезли на допрос. Одновременно стало известно, что обыски по этому делу прошли в Москве еще у нескольких человек.

Позднее Следственный комитет назвал имена четырех новых фигурантов "московского дела" - это Егор Лесных, Максим Мартинцев, Андрей Баршай и Владимир Емельянов. Они задержаны. Их подозревают в нападениях на росгвардейцев в дни несогласованных акций в Москве. Еще двое подозреваемых скрылись, узнав об обысках, их имена СКР не назвал. Имени Кулинича среди новых фигурантов дела не было названо.

В июле телеканал "РЕН ТВ" показал сюжет об акции 27 июля и показал Дэнни Кулинича, не называя его имя. По словам журналистов, "парень в белой рубашке, который весь день шел во главе колонны раздавал команды и, очень похоже, сам их получал, сверяясь с сообщениями в телефоне".

Кулинич позднее сказал "Дождю", что никаких указаний по телефону не получал.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В тот день полиция задержала больше тысячи человек. Многих из них привлекли к административной ответственности. СКР после этого возбудил дело о массовых беспорядках.