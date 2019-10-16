Фигуранта "дела 27 июля" Емельянова арестовали до 14 декабря

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 14 октября Владимира Емельянова, которого обвиняют в применении силы к бойцу Росгвардии на акции 27 июля. Такое решение приняла судья Наталия Дударь.

Емельянова задержали 14 октября. Следствие считает, что в день акции он силой удерживал бойца Росгвардии, мешая ему выполнять служебный долг.

В суде Емельянов вины не признал. Он объяснил, что хотел прекратить избиение людей силовиками.

Адвокат попросил отправить его под домашний арест: у задержанного на иждивении бабушка и прабабушка, а сам он болен астмой и ему нельзя находиться в СИЗО.

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов поручился за Емельянова и предложил внести за него 700 000 рублей залога.

О задержании четырех новых фигурантов в СКР объявили 14 октября после того, как СМИ начали сообщать о новых обысках по "делу 27 июля". 15 октября был задержан пятый подозреваемый. Кроме Емельянова, новыми фигурантами дела стали Андрей Баршай, Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников. Всем им вменили применение насилия к силовикам. Мыльникова следствие попросило поместить под домашний арест, остальных - арестовать.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.