Адвокат сообщил о включении Давыденко в списки на обмен с Украиной

Верховный суд России снизил украинцу тюремный срок за шпионаж до семи лет

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Украинец Константин Давыденко, которому Верховный суд России во вторник сократил тюремный срок за шпионаж до семи лет, включен в списки по обмену удерживаемыми гражданами с Украиной. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

Давыденко был задержан в феврале 2018 года в Симферополе. В июне 2019 года Верховный суд Крыма приговорил Давыденко к 10,5 года колонии за шпионаж. В ФСБ считают, что он собирал данные о сотрудниках Росгвардии и ФСБ в Крыму. 15 октября ВС России снизил ему срок до семи лет, хотя нижний предел для статьи о шпионаже - десять лет лишения свободы.

По словам Динзе, суд учел проблемы осужденного со здоровьем, в том числе подозрение на диабет, а также его помощь следствию и положительные характеристики. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не заключал сделок со следствием, только оказывал помощь.

7 сентября Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по схеме "35 на 35". В Россию были выданы, в частности, тогдашний главред РИА Новости - Украина Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах из Донбасса. В Киев прилетели ранее осужденные в России режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Павел Гриб, а также 24 моряка ВМФ Украины, арестованные после керченского инцидента.

После этого в Москве и Киеве говорили о подготовке новых обменов.