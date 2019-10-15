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Что произошло за день: вторник, 15 октября

Задержание россиянки в Белоруссии по запросу США, иск о ликвидации движения Льва Пономарева и продолжающиеся протесты в Барселоне

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россиянку Анну Богачеву задержали в Белоруссии по запросу США. По данным Общественной палаты, гражданка РФ, которая находится под санкциями Вашингтона, была задержана в рамках дела о вмешательстве в выборы-2016. Информацию о задержании подтвердил российский МИД, но затем посольство РФ в Белоруссии уточнило, что Богачева на свободе. Она уже возвращается в РФ. Генпрокуратура Белоруссии поставила вопрос о прекращении международного розыска россиянки на территории страны.

- В Красноярске были задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины до смерти. Глава СКР взял дело под контроль, проверяется, почему изначально подозреваемым не была избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы. К зданию краевой прокуратуры пришли возмущенные местные жители. Представитель регионального СК пообещал собравшимся, что дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью, ведомство потребует ареста фигурантов, включая предполагаемого сына депутата.

- Минюст попросил ликвидировать движение Льва Пономарева "За права человека". Поводом для иска, который рассмотрят в ноябре, стало несоответствие устава Гражданскому кодексу и штрафы за отсутствие пометок об иноагенте. Заинтересованным лицом в иске назван Роскомнадзор.

- Обыски прошли в офисах ФБК в 30 регионах. В СКР пояснили, что следственные действия проводятся по делу об отмывании денег через Фонд Алексея Навального.

- В СКР научились устанавливать личности людей в масках. В ведомстве рассказали, как удалось раскрыть несколько преступлений, когда опознать преступника на записях с камер не представлялось возможным. Кроме того, СКР создал банк данных подозреваемых, генетические следы которых были изъяты с мест преступлений.

- Продолжающиеся протесты в Барселоне помешали работе аэропорта. Подъезды к нему перекрыты сторонниками осужденных по делу о референдуме о независимости Каталонии. Беспорядки продолжаются уже второй день.

- В Екатеринбурге задержали подозреваемых в убийстве девушки из-за машины. 10 октября она поехала показывать свой автомобиль потенциальному покупателю, и с тех пор ее никто не видел. Машину нашли у перекупщиков в Челябинске, они рассказали, что ее им привезли цыгане. По этому делу задержаны двое мужчин и женщина.

- Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА. Василий Вакуленко не только погасил долги клуба, но и направил еще около 10 млн рублей личных средств на развитие команды. Сам он намерен заняться развитием "коммуникационных направлений" и работой со спонсорами.

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