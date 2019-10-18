У сторонника Навального в Хабаровске прошел обыск по "делу ФБК"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В квартире сторонника Алексея Навального, хабаровского активиста Андрея Пастухова прошел обыск, его допрашивают следователи, сообщил агентству "Интерфакс" координатор местного штаба оппозиционера Алексей Ворсин.

"Сегодня к Андрею в квартиру пришли с обыском, забрали банковские карты и вручили повестку. Сейчас он на допросе у следователей", - рассказал Ворсин.

По его словам, обыски прошли в рамках расследования дела об отмывании доходов Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Во вторник обыски по "делу ФБК" прошли в штабах Навального в 30 городах, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. При этом в Фонде настаивают, что у них нет региональных отделений.

3 августа СКР возбудил уголовное дело об отмывании денег через ФБК. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники фонда отмыли около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путем. Эти деньги, считают следователи, использовались для работы ФБК.

9 октября Минюст РФ внес ФБК в реестр иноагентов. Ведомство объяснило решение тем, что "сотрудники фонда осуществляют попытки влияния на органы государственной власти, принимают участие и организовывают митинги и шествия", получая при этом финансирование из-за рубежа.

Позднее министерство обнародовало данные об иностранном финансировании фонда. По его информации, деньги перечисляли компания Star-Doors.Com LLC (США) и некто Roberto Fabio Monda Cardenas (Испания). Навальный в свою очередь заявлял, что средства поступили на заблокированный в рамках уголовного дела счет.