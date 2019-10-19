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Работники артели после прорыва дамбы под Красноярском помогали спасать коллег

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Работники артели по добыче золота у поселка Щетинкино Красноярского края после прорыва дамбы пытались спасти своих коллег, сообщил "Интерфаксу" в субботу глава Щетинкинского сельсовета Валерий Щекалев по итогам поездки на место происшествия.

"Селем с прорыва дамбы смыло две жилые постройки, которые стояли около нее. Мужики, которые сами выбрались и не получили травм, в сухое переоделись и помогали спасать остальных", - сказал он.

По его данным, все работники артели трудились там легально. "У всех был соцпакет, с этим строго", - подчеркнул собеседник агентства.

Щекалев отметил, что в настоящее время поиски пропавших без вести ведут несколько смен водолазов вниз по течению реки Сейба, которая в конечном итоге впадает в Енисей. Он добавил, что вода очень мутная, это осложняет поиски.

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В субботу около 02:00 по Москве в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

Власти Красноярского края из-за ЧП организовали эвакуацию жителей Щетинкино.

По данным МЧС, погибли 15 человек, 13 пропали без вести. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.

Хроника
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Красноярский край Щетинкино

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