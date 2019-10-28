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Песков не стал делиться подробностями о "деле Голунова"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о жалобе адвоката Сергея Бадамшина на бездействие следствия в связи с проверкой обстоятельств задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Песков заверил, что Владимир Путин в курсе ситуации с "делом Голунова" и получает всю необходимую информацию.

На просьбу рассказать что-либо о ходе следствия, он ответил: "Нет, в настоящий момент я не могу поделиться с вами какими-то подробностями".

Он предложил дождаться решения суда на жалобу защиты журналиста на следствие.

Журналиста-расследователя Иван Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. В пресс-службе столичного ГУ МВД заявили, что его заподозрили в покушении на сбыт наркотиков и что наркотики нашли у него при себе и дома. 8 июня его поместили под домашний арест, а 10 июня обвинения с него были сняты за недоказанностью.

Бадамшин решил пожаловаться на то, что жалоба Голунова на нарушения в его отношении не проверяется, с результатами проверки защиту и потерпевшего не ознакомили и что в СК не выясняют, кто подбросил журналисту наркотики.

Ранее в октябре он говорил, что пожалуется на бездействие следствия в Генпрокуратуру и потребует передать дело в производство ФСБ.

Также в октябре осведомленный источник говорил "Интерфаксу", что активность следствия по делу Голунова уменьшилась из-за занятости следователей в расследовании дела о беспорядках 27 июля в Москве.

Ранее в связи с задержанием Голунова из полиции были уволены четыре сотрудника УВД по Западному административному округу Москвы, а также начальник отделения полиции по ЗАО Андрей Пучков и начальник отделения ГУ МВД Москвы по борьбе с наркотиками Юрий Девяткин.

Иван Голунов Сергей Бадамшин Дмитрий Песков Владимир Путин Медуза МВД

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