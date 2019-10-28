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Зампред ВС РФ отменил решение о праве ФСБ изымать налоговые декларации об амнистии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Верховного суда (ВС) РФ Владимир Давыдов по формальным основаниям отменил постановление судьи ВС РФ Александра Ботина, который ранее не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ налоговой спецдекларации.

Новое постановление по делу Валерия Израйлита, совладельца компании "Усть-Луга", строившей одноименный порт в Ленинградской области, опубликовано на сайте суда.

По мнению Давыдова, судья Ботин, который 10 октября отказал адвокатам Израйлита в передаче их жалобы на рассмотрение в кассационную инстанцию, вообще не должен был рассматривать жалобу по существу. В ней адвокаты Израйлита пытаются оспорить законность изъятия спецдекларации, в которой люди раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией. Однако эти обстоятельства должен проверять суд первой инстанции в ходе рассмотрения уголовного дела по существу, так как предварительное следствие уже завершено, а дело направлено в суд, говорится в постановлении за подписью Давыдова.

По версии обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Из переписки сотрудников Израйлита в ICQ сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии. В марте 2017 года следователи добились разрешения суда на выемку декларации в здании центрального аппарата ФНС.

В ходе амнистии капиталов, начавшейся 1 июля 2015 года, российские власти обещали бизнесу "безболезненное" с точки зрения уголовной, административной и налоговой ответственности раскрытие иностранных активов и возврат капитала в Россию. Иммунитет от уголовного преследования был гарантирован по шести экономическим составам, среди которых - уклонение от репатриации денег и уплаты налогов.

Однако ранее Дзержинский районный суд Петербурга решил, что закон об амнистии в деле Израйлита не применяется, так как ему инкриминируются преступления, на которые амнистия не распространяется.

ВС РФ Валерий Израйлит

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