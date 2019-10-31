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Врачи рекомендовали фигуранту "дела 27 июля" Баршаю психиатрическую экспертизу в стационаре

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Врачи психиатрической больницы №1 имени Алексеева рекомендовали фигуранту "дела 27 июля" Андрею Баршаю психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре "в связи с неясностью клинической картины", написал в телеграм глава "Агоры" Павел Чиков и опубликовал фрагмент медицинского документа.

Протесты в Москве

"Это первый фигурант дела, которому проводят психиатрические экспертизы, - добавил он. - Напомню, по "Болотному делу" суд назначал Михаилу Косенко принудительные меры медицинского характера".

Психолого-психиатрическую экспертизу Баршаю назначили 25 октября. Его адвокат Светлана Байтурина тогда отмечала, что он ранее наблюдался в больнице Алексеева и что его направили в стационар.

Андрею Баршаю 21 год, он учится в МАИ. 16 октября его арестовали по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 27 июля в Москве. По версии следствия, он напал на росгвардейца, толкнув его с разбега в спину. Защита заявила ходатайство, что Баршай мог совершить нападение в состоянии аффекта, в который его привели действия потерпевшего.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В тот день полиция задержала больше тысячи человек. Вскоре СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Его фигурантами пока стали 27 человек, с шести из которых обвинения были полностью сняты. Многим из них вменили применение насилия к представителям власти.

Андрей Баршай Павел Чиков Мосгордума Агора Болотное дело

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