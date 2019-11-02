Что произошло за день: суббота, 2 ноября

Двойное убийство в Москве, сокращение потребления соли и очередной иск "Нафтогаза"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии и его брат застрелены в Москве. Убийца Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата скрылся с места преступления. Момент двойного убийства на улице Академика Анохина на западе столицы был запечатлен камерой видеонаблюдения.

- В Москве до 5 ноября объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют значительное усиление ветра в столичном регионе.

- "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск к "Газпрому". В украинской компании заявляют, что "Газпром" хочет пересмотреть решение предыдущего арбитража по транзитному контракту и что "наступила их очередь подать заявление о защите".

- РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви. Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II признал украинский раскол, поэтому теперь патриарх Московский во время богослужения не будет поминать Афинского архиепископа. Это не означает, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью.

- Минздрав изменил нормы потребления соли в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Теперь рекомендовано употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Здесь учитывается вся соль, потребляемая человеком, а не только та, что используется для досаливания.

- В Забайкалье за убийство и изнасилование арестованы трое подростков. Юноши 15 и 16 лет ворвались в дом, изнасиловали женщину и до смерти избили мужчину.