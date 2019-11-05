Песков объяснил награждение лидера болгарских "Русофилов"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Главу болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова наградили 4 ноября российским Орденом Дружбы за вклад в дело единства русского мира, объяснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В сентябре прокуратура Болгарии обвинила Малинова в шпионаже в интересах России. По данным СМИ, ему вменили сотрудничество с Российским институтом стратегических исследований (РИСИ) и с обществом развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".

Пескова спросили, почему Малинова в России наградили именно сейчас и не опасаются ли в Кремле, что такое "демонстративное награждение" может испортить отношения между Россией и Болгарией.

Пресс-секретарь ответил, что награждение не должно стать причиной для преследования политика.

"Нет, мы считаем, что подобный жест признания заслуг Малинова в плане внесения вклада в дело единства русского мира, в развитие дружбы и сотрудничества между народами наших двух стран никоим образом не может и не должен быть причиной для каких-то преследований, это было бы нелогично, и это имело бы очень пагубные последствия. Поэтому мы рассчитываем, наоборот, что такие люди, как он, получат возможность и дальше работать в русле развития дружеских давних исторических отношений между народами наших двух стран", - сказал Песков.

Исполнительный директор общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", генерал-лейтенант Службы внешней разведки (СВР) в запасе Леонид Решетников назвал обвинения в адрес Малинова безосновательными. Он связал преследование политика с попыткой борьбы с пророссийскими настроениями в Болгарии.