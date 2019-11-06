Поиск

Либертарианца Светова отпустили в качестве свидетеля после допроса

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов проходит по уголовному делу в качестве свидетеля, после допроса он был отпущен, сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд в своем твиттере.

"Мишу отпустили в качестве свидетеля", - написал он, не уточнив, о каком именно уголовном деле идет речь.

Адвокат Михаил Бирюков подтвердил данную информацию. Он отметил, что дело возбуждено не в отношении Светова, а "по факту".

Кроме того, Бирюков сообщил, что на повторном допросе у Светова выясняли модель его телефона в 2012 году.

Ранее в среду Бирюков сказал "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году. "По какой статье возбуждено уголовное дело, пока уточнить не могу", - добавил адвокат.

В квартире Светова был проведен обыск.

Светов сообщил, что получил повестку в Следственный комитет. В чем причина вызова, он точно не знает, но должен явиться в СКР 8 ноября. Светов сказал, что намерен прийти.

Светов фактически является одним из лидеров Либертарианской партии, но 3 ноября он сообщил, что вышел из федерального комитета партии, отметив, что взял "передышку на книгу и другие проекты". Политик ведет YouTube-канал, летом проехал по стране с циклом лекций.

В августе Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в РФ информации страницу Светова из-за детской порнографии и направил в адрес администрации Instagram требование о её удалении. Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко сообщил "Интерфаксу", что Светов давно забросил этот аккаунт.

В РоссииЛибертарианца Михаила Светова вызвали к следователямЛибертарианца Михаила Светова вызвали к следователямЧитать подробнее

Либертарианская партия не является зарегистрированной организацией, хотя существует в России с 2008 года. По ее инициативе 20 июля этого года состоялся согласованный митинг на проспекте Сахарова за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Либертарианская партия также была организатором согласованного митинга на проспекте Сахарова в защиту журналиста Ивана Голунова в июне. В марте 2018 года партия стала организатором разрешенного митинга "За свободу интернета" в связи с блокировкой в России мессенджера Telegram.

Михаил Светов

Новости

Что произошло за день: среда, 6 ноября

Задержан возможный соучастник убийства начальника ингушского Центра "Э"

Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

В Кемерове ранен известный кузбасский адвокат

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Застреливший в Забайкалье сослуживцев солдат заявил об избиении при задержании

В России создадут "умные" системы учета ресурсов для жилых домов

Главу ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова оштрафовали на 100 000 рублей

Грудинин будет обжаловать решение суда о взыскании с него миллиарда

Грудинин будет обжаловать решение суда о взыскании с него миллиарда

В Думе призвали не доверять сообщениям о 200 наемниках ЧВК Вагнера в Ливии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');