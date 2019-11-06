Либертарианца Светова отпустили в качестве свидетеля после допроса

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов проходит по уголовному делу в качестве свидетеля, после допроса он был отпущен, сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд в своем твиттере.

"Мишу отпустили в качестве свидетеля", - написал он, не уточнив, о каком именно уголовном деле идет речь.

Адвокат Михаил Бирюков подтвердил данную информацию. Он отметил, что дело возбуждено не в отношении Светова, а "по факту".

Кроме того, Бирюков сообщил, что на повторном допросе у Светова выясняли модель его телефона в 2012 году.

Ранее в среду Бирюков сказал "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году. "По какой статье возбуждено уголовное дело, пока уточнить не могу", - добавил адвокат.

В квартире Светова был проведен обыск.

Светов сообщил, что получил повестку в Следственный комитет. В чем причина вызова, он точно не знает, но должен явиться в СКР 8 ноября. Светов сказал, что намерен прийти.

Светов фактически является одним из лидеров Либертарианской партии, но 3 ноября он сообщил, что вышел из федерального комитета партии, отметив, что взял "передышку на книгу и другие проекты". Политик ведет YouTube-канал, летом проехал по стране с циклом лекций.

В августе Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в РФ информации страницу Светова из-за детской порнографии и направил в адрес администрации Instagram требование о её удалении. Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко сообщил "Интерфаксу", что Светов давно забросил этот аккаунт.

Либертарианская партия не является зарегистрированной организацией, хотя существует в России с 2008 года. По ее инициативе 20 июля этого года состоялся согласованный митинг на проспекте Сахарова за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Либертарианская партия также была организатором согласованного митинга на проспекте Сахарова в защиту журналиста Ивана Голунова в июне. В марте 2018 года партия стала организатором разрешенного митинга "За свободу интернета" в связи с блокировкой в России мессенджера Telegram.